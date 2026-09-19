Тедеев рассказал, каким клубам может пригодиться Дзюба

- Я два года работал с Артемом, неплохо изучил его как игрока и человека. Это настоящий профессионал, большой мастер, который давно все доказал.
Уверен, он усилил бы сейчас и "Спартак", и ЦСКА, и "Динамо". Да любую команду из первой восьмерки! - приводит слова Тедеева "СЭ".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба на правах свободного агента покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. Форвард на данный момент является свободным агентом.
Напомним, что Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он выступал за "Локомотив", "Зенит", "Спартак" и ряд других российских клубов.