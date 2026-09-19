Руденко высказался о турнирном положении "Локомотива"

- В первую очередь нужно залечить все травмы, чтобы у нас прибавилось людей. Про травмы я даже не про себя, а в целом про команду. Нужно тренироваться и тренироваться.
Следующий матч после паузы у нас будет с "Факелом". Уже нужно начинать выигрывать, - приводит слова Руденко "Советский спорт".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1. На данный момент команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата России.