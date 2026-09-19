Карпукас: нам только предстоит узнать, что из себя представляет сборная Намибии

- Иран и Нигерия — понятные соперники, с которыми будет интересно сразиться.
А что из себя представляет Намибия, нам только предстоит узнать.
Говорю об этом абсолютно без иронии, просто и правда мало кто за ней следил и знает, какая это команда, - приводит слова Карпукаса "Матч ТВ".
Напомним, что 29 сентября национальная команда России сыграет со сборной Ирана, товарищеская встреча состоится 29-го сентября в Казани. 3-го октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований - с февраля 2022 года национальная команда проводит лишь товарищеские встречи.