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Карпукас: нам только предстоит узнать, что из себя представляет сборная Намибии

Футболист сборной России Артем Карпукас высказался о предстоящих матчах.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Карпукаса, Иран и Нигерия - понятные соперники, а Намибию лишь предстоит узнать.

- Иран и Нигерия — понятные соперники, с которыми будет интересно сразиться.
А что из себя представляет Намибия, нам только предстоит узнать.

Говорю об этом абсолютно без иронии, просто и правда мало кто за ней следил и знает, какая это команда, - приводит слова Карпукаса "Матч ТВ".

Напомним, что 29 сентября национальная команда России сыграет со сборной Ирана, товарищеская встреча состоится 29-го сентября в Казани. 3-го октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований - с февраля 2022 года национальная команда проводит лишь товарищеские встречи.

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