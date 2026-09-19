Голкипер "Родины" высказался о переходе Бекао

- Бекао — хороший защитник. Ментально он добавил очень много команде. Он опытный, мастерюга своего дела, силён во всех аспектах в созидании и в обороне.
Ему надо чуть набрать физику, потому что он долго не играл. Для РПЛ это топ-приобретение, - приводит слова Волкова "Чемпионат".
Родриго Бекао перешел в "Родину" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно на правах аренды. Он дебютировал за московский клуб в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:1), выйдя на поле с первых минут.
Напомним, что центральный защитник выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19, также он был игроком "Удинезе", "Баия", "Касымпаши". В январе бразильцу исполнится 31 год.