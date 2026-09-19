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Мелехин - о сборной Намибии: насколько слышал, это тоже хорошая команда

Защитник сборной России Виктор Мелехин высказался о предстоящем матче с Намибией.
Фото: РФС
По словам Мелехина, сборная Намибии - хорошая команда.

- Есть вообще представление какое-то о Намибии? Честно, пока нет. Но уверен, что тренерский штаб готовится, разберет этого соперника.
Насколько слышал, это тоже хорошая команда, - приводит слова Мелехина "Матч ТВ".

Напомним, что 29 сентября национальная команда России сыграет со сборной Ирана, товарищеская встреча состоится 29-го сентября в Казани. 3-го октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований - с февраля 2022 года национальная команда проводит лишь товарищеские встречи.

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