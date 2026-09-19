Президент РПЛ ответил, когда российские команды вернут на международную арену

- Я верю, что в следующем году мы вернемся.
Нет уверенности, это такой мой прогноз, основанный на какой-то моей аналитической информации, и вера, - приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее стало известно, что если российские футбольные клубы вернут на международную арену в следующем году, то в сезоне-2027/28 в еврокубках от России может выступить четыре команды - ни одна из них не получит прямую путевку.