Матчи Скрыть

Президент РПЛ ответил, когда российские команды вернут на международную арену

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением, когда российские клубы вернут на международные соревнования.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, он верит, что это случится в следующем году.

- Я верю, что в следующем году мы вернемся.

Нет уверенности, это такой мой прогноз, основанный на какой-то моей аналитической информации, и вера, - приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее стало известно, что если российские футбольные клубы вернут на международную арену в следующем году, то в сезоне-2027/28 в еврокубках от России может выступить четыре команды - ни одна из них не получит прямую путевку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится