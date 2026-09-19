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Президент РПЛ Алаев: у нас будут большие новости по повышению роли лиги в судействе

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в скором времени роль лиги в вопросах судейства должна измениться.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, вскоре РПЛ объявил большие новости об изменении роли лиги в вопросе судейства.

- Первое — безусловно, мне бы хотелось, чтобы лига играла большую роль в судействе в принципе. Второе — мы эту работу с коллегами ведем, и ведем активно. Рад, что есть понимание и с Александром Валерьевичем (Дюковым), и с Максимом Львовичем (Митрофановым), и с Павлом Юрьевичем (Каманцевым).
У нас будут большие новости на эту тему. Кадровые перемены? Нет. Речь идет в том числе о роли РПЛ в вопросах судейства, - приводит слова Алаева "РБ Спорт".

Напомним, что главой департамента судейства РФС является Милорад Мажич, руководителем судейского комитета является Павел Каманцев. Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявил, что Российская Премьер-Лига должна играть более значимую роль в управлении судейством, но на данный момент представители лиги не имеют голоса в экспертно-судейской комиссии.

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