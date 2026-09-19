Футболист "Рубина" - об Олейникове: я бы так никогда не поступил

Полузащитник "Рубина" Велдин Ходжа высказался о срыве перехода Ивана Олейникова в казанский клуб.

Фото: ПФК ЦСКА

По словам Ходжы, он бы никогда не поступил так, как Олейников.- Честно говоря, я даже не знаю, что тут сказать. Это его выбор. Если он перешел бы к нам — хорошо. Если он хочет быть в другой команде — окей.Напомним, что Иван Олейников прибыл в Казань и ему провели экскурсию по стадиону, также он сфотографировался с игровой футболкой и на следующий день должен был пройти медосмотр, чтобы завершить переход из самарских "Крыльев Советов".На следующий день Олейников отказался от перехода в казанский клуб ради трансфера в ЦСКА. Он улетел в Москву и стал игроком "армейцев" - напомним, что полузащитник является воспитанником красно-синих.