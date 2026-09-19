Божин оценил текущее положение "Крыльев" в таблице

- А что касается места в таблице, как говорит Сергей Александрович [Булатов], когда её показывают по телевизору по восьмёркам, хочется быть в первой.
Значит, пока не устраивает (улыбается), - приводит слова Божина "Чемпионат".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" сыграли на выезде вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. В десятом туре чемпионата России волжане сыграют на домашнем стадионе с московским "Спартаком".
На данный момент команда Сергея Булатова располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.