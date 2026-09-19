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Семак ответил, может ли Вега закрепиться в сборной Аргентины

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил, может ли Роман Вега закрепиться в сборной Аргентины.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, у Веги есть шанс закрепиться в сборной Аргентины.

- Считаю, шансы есть, потому что сборной Аргентины тоже нужны новые имена. В том числе на позиции левого защитника. Тальяфико и Акунья — уже опытные игроки, команде не помешает свежая кровь.
И если у Веги всё будет благополучно, то шанс, безусловно, есть, - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Роман Вега впервые в карьере получил вызов в национальную команду Аргентины - южноамериканская команда проведет товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином.

Роман Вега выступает за петербуржцев с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 35 матчей и не отметился результативными действиями.

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