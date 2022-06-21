"Если клуб по итогам сезона окажется в ФНЛ, то, по условиям контракта, мы сохраним за собой право на нейминг. Никто не будет отказываться от партнерства. По крайней мере, мы будем намерены выполнить наш контракт до конца и надеяться на планомерное развитие наших отношений с клубом", - цитирует Левинского Metaratings.
В первой половине июня в "Пари Нижнем Новгороде" объявили о смене названия – это произошло в результате покупки нейминг-прав клуба букмекерской компанией PARI. До этого клуб носил название "Нижний Новгород". Команда вышла в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2020/2021, а в минувшем розыгрыше сохранила прописку в элитном дивизионе.
В PARI рассказали, продолжат ли сотрудничество с "Пари НН" в случае вылета клуба из РПЛ
Глава отдела спонсорства букмекерской компании PARI Алексей Левинский высказался о возможности продолжения сотрудничества с "Пари НН" в случае вылета команды из РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"