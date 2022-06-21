"Да, Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет. Будем искать возможность его заменить, может, даже не приобретением новых игроков, а нахождением ресурсов внутри", - приводит слова Гаранина "Metaratings".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между "Зенитом" и "Сочи" о переходе Кассьерры близки к завершению. Сообщалось, что питерцам осталось только договориться со стороной игрока.
Матео Кассьерра выступает за сочинцев с августа прошлого года. Ранее он играл за "Беленсеш", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг". В завершившемся сезоне колумбиец провел 22 матча в РПЛ, отметившись 14-ю голами и шестью результативными передачами. Он занял второе место в гонке бомбардиров лиги, уступив только Гамиду Агаларову из "Уфы".
"Кассьерра - это потеря для "Сочи", но незаменимых нет". Гаранин - о предстоящем уходе форварда в "Зенит"
Тренер "Сочи" Вадим Гаранин поделился мнением о предстоящем уходе форварда Матео Кассьерры.
Фото: РПЛ