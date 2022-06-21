"Информация о том, что я могу покинуть "Спартак"? Это неправда. Я останусь в команде", - цитирует Кофрие "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с Кофрие уже ближайшим летом, если получит по бельгийцу достойное предложение. Максимилиано Кофрие перебрался в "Спартак" летом прошлого года из бельгийского "Сент-Трюйдена". Защитник провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и тремя красными карточками. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийца в 900 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Кофрие отреагировал на информацию об уходе из "Спартака"
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"