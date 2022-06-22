Как сообщает источник, услуги польского игрока предложили "Галатасараю" его представители. Сообщается, что в ближайшее время турецкий клуб должен возглавить новый тренер, который и примет окончательное решение по потенциальному трансферу.
Напомним, ранее Крыховяк приостановил свой контракт с "Краснодаром" и временно перебрался в греческий АЕК, который покинул в июне. Соглашение польского полузащитника с "Краснодаром" еще действует и завершится только через два года. Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского "Локомотива", за который успел провести один матч в текущем сезоне.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Галатасараю" предложили подписать Крыховяка
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк может перебраться в "Галатасарай".
Фото: РПЛ