"На мой взгляд, "Спартак" не мог ничего сделать в этой ситуации. И если "Спартак" хочет выиграть Суперкубок, надо просто приезжать в Петербург и обыгрывать "Зенит"…
Да, болельщиков "Зенита" будет больше, но в Питере и болельщиков "Спартака" тоже очень много… Не надо выпендриваться, надо ехать в Петербург и играть спокойно", — цитирует Павлюченко "Матч ТВ".
Ранее в "Спартаке" заявили, что команда примет участие в Суперкубке России – в СМИ сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать поединок, так как он пройдет на домашнем стадионе "Зенита" "Газпром Арене". Встреча запланирована на 9 июля и начнется в 19:00 по столичному времени. "Спартак" поборется за трофей на правах обладателя Кубка России, "Зенит" сыграет как действующий чемпион страны.
Павлюченко – о Суперкубке: в Питере и болельщиков "Спартака" много – надо приезжать и обыгрывать "Зенит"
Экс-футболист "Спартака" Роман Павлюченко заявил, что красно-белые должны сыграть с "Зенитом" в матче Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: РФС