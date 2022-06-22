"Когда нам нужна была максимальная поддержка, на стадион всегда приходили тысячи людей, хотя он не самый лучший. По поводу стадиона я один раз присутствовал в Белом доме, и там мы говорили с главой. Все тогда понимали, что нужен новый стадион поближе к центру Уфы… Я согласен, что всё упирается в поддержку республики", - цитирует футболиста Metaratings.
В минувшем сезоне "Уфа" вылетела из Российской Премьер-лиги – в стыковых матчах команда оказалась слабее "Оренбурга". Уфимцы выступали в элитном дивизионе с 2014 года.
Йокич защищал цвета "Уфы" начиная с сезона 2016/2017. В минувшей кампании словенский футболист принял участие в 27-ми матчах национального первенства и записал на свой счет две голевые передачи. После завершения розыгрыша игрок покинул команду.
Йокич: все понимали, что "Уфе" нужен стадион поближе к центру - все упирается в поддержку республики
Экс-защитник "Уфы" Боян Йокич высказался о поддержке команды со стороны республики Башкортостан.
Фото: РПЛ