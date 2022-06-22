"Думаю, Агаларову сейчас стоит поиграть, например, в "Зените" год-два. В таком клубе ты уже растёшь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уходить в Европу. Гамид – очень хороший игрок, но в Европе совсем другой футбол, там ещё нужно привыкать к новой стране", - заявил Йокич Metaratings.
Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне – на его счету 19 забитых мячей в 29-ти матчах. Также на его счету результативная передача. "Уфа" по итогам розыгрыша не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе – в стыковых матчах башкирский коллектив оказался слабее "Оренбурга". Следующий сезон уфимцы начнут в Футбольной национальной лиге.
Йокич – об Агаларове: ему стоит поиграть в "Зените" год-два – после этого легче уходить в Европу
Бывший защитник "Уфы" Боян Йокич высказался о будущем форварда Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"