Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.
Сегодня сообщалось, что у петербургского клуба есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда сроком на один сезон.
"Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там.
Если переговоры приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для "Зенита" на первый взгляд интересные", - приводит слова Медведева "СЭ".
Нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Интернасьонала" за 25 млн евро. В минувшем сезоне он в составе сине-бело-голубых провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Алберто рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро
Медведев: "Зенит" получил интересные предложения по встречной аренде Алберто
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем нападающего петербуржцев Юри Алберто после решения ФИФА.
Фото: ФК "Зенит"