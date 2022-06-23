Медведев: "Зенит" получил интересные предложения по встречной аренде Алберто

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем нападающего петербуржцев Юри Алберто после решения ФИФА.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.

Сегодня сообщалось, что у петербургского клуба есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда сроком на один сезон.

"Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там.

Если переговоры приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для "Зенита" на первый взгляд интересные", - приводит слова Медведева "СЭ".

Нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Интернасьонала" за 25 млн евро. В минувшем сезоне он в составе сине-бело-голубых провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Алберто рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро


Медведев Алберто Зенит
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