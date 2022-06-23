По данным источника, такую сумму компенсации самарцы установили в ноябре 2021 года.
Сообщается, что годовой оклад российского полузащитника по контракту в "Спартаке" составит порядка 1 млн евро в год. В месяц он будет получать 5 млн рублей. Соглашение также предусматривает выплату бонусов за достижения, но не содержит пунктов о подъемных и агентской комиссии.
Зиньковский официально пополнил состав "Спартака" - контракт рассчитан до лета 2027 года. На протяжении последних трех с половиной сезонов футболист выступал за "Крылья Советов".
Источник: "СЭ"
СМИ: трансфер Зиньковского из "Крыльев Советов" обошелся "Спартаку" в 180 млн рублей
"Спартак" заплатил "Крыльям Советов" 180 млн рублей за трансфер полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"