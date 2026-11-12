Аршавин - о "Ростове": Кириченко раскрепостил пацанов, команда оставляет приятное впечатление

Фото: ФК "Ростов"

В нелегкой ситуации он оказался. По результату и игре " Ростов " оставляет приятное впечатление, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

По словам Аршавина, Кириченко удалось раскрепостить команду.- Не сказать, что у "Ростова" структура игры проседала с Альбой. Кириченко чуть раскрепостил пацанов. Ему пришлось идти в команду, которая просила вернуть тренера.Напомним, что в сентябре "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, его место занял Дмитрий Кириченко, ранее занимавший аналогичный пост в ивановском "Текстильщике" и "Уфе". Под руководством нового главного тренера команда не проиграла ни одного матча в чемпионате России и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. На данный момент в активе южан 19 очков по итогам 19 сыгранных туров.