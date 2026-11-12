Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Турция
20:00
БельгияНе начат
Армения
20:00
КипрНе начат
Черногория
22:45
ЛатвияНе начат
Албания
22:45
ФинляндияНе начат
Англия
22:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
22:45
БеларусьНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат
Чехия
22:45
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
18:00
РоссияНе начат

Аршавин - о "Ростове": Кириченко раскрепостил пацанов, команда оставляет приятное впечатление

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об изменениях в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Аршавина, Кириченко удалось раскрепостить команду.

- Не сказать, что у "Ростова" структура игры проседала с Альбой. Кириченко чуть раскрепостил пацанов. Ему пришлось идти в команду, которая просила вернуть тренера.
В нелегкой ситуации он оказался. По результату и игре "Ростов" оставляет приятное впечатление, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в сентябре "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, его место занял Дмитрий Кириченко, ранее занимавший аналогичный пост в ивановском "Текстильщике" и "Уфе". Под руководством нового главного тренера команда не проиграла ни одного матча в чемпионате России и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. На данный момент в активе южан 19 очков по итогам 19 сыгранных туров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится