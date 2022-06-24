По данным источника, "Ротор" планирует к началу следующей недели определиться с новым главным тренером команды и остальным составом управленцев. Сейчас основным кандидатом волгоградцев является бывший тренер "Уфы" Алексей Стукалов.
Напомним, "Уфа" под руководством Стукалова вылетела в ФНЛ по итогам сезона. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице и попала в стыковые матчи, где уступила "Оренбургу" (2:2; 1:2). После этого Стукалов расторг свой контракт с уфимцами.
"Ротор" в следующем сезоне должен выступать в ФНЛ-2 после вылета из ФНЛ. По ходу прошлого сезона волгоградцев возглавляли два тренера: Артем Куликов и Дмитрий Хохлов.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Стукалов - основной кандидат на пост главного тренера "Ротора"
Бывший тренер "Уфы" Алексей Стукалов может возглавить "Ротор".
Фото: ФК "Уфа"