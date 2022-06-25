«Для «Крыльев» это тоже достаточно выгодная сделка, клуб смог заработать на трансфере. Антон во многих тяжёлых моментах для клуба оставался с командой. Мы можем сказать только слова благодарности. Надеемся, что у него все будет хорошо», – сказал Корниленко.
Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним игроком до 31 мая 2027 года.
В прошедшем сезоне российского чемпионата Антон Зиньковский сыграл 30 матчей за «Крылья Советов», оформив 4 мяча и 9 голевых передач. Полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ по итогам сезона, обогнав ближайшего преследователя, полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, на 1 результативный пас.
Источник: Metaratings.ru
Корниленко прокомментировал продажу Зиньковского в «Спартак»
Бывший игрок «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор самарской команды Сергей Корниленко рассказал о переходе полузащитника Антона Зиньковского «Спартак».
Фото: Матч ТВ