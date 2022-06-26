Ранее сообщалось, что Иван и Мантуан включены в сделку по переходу Юри Алберто в "Коринтианс". Футболисты должны покинуть расположение бразильской команды 13 июля после матча 1/8 финала Кубка Либертадорес.
"Мы еще не согласовали аренду игроков "Коринтианса" Ивана и Мантуана", - цитирует Медведева Чемпионат.
Вратарь Иван выступает за "Коринтианс" с зимы 2022 года. За бразильский клуб 24-летний футболист провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола, а в одной игре он оставил свои ворота "сухими". Контракта Ивана рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
Полузащитник Густаво Мантуан защищает цвета "Коринтианса" также с зимы 2022 года. На его счету 36 матчей и 4 забитых мяча. Его рыночная стоимость - 1,5 млн евро.
СМИ: "Зенит" договорился с "Коринтиансом" об аренде Ивана и Мантуана
Гендиректор "Зенита" сообщил, что сделка с "Коринтиансом" по Ивану и Мантуану еще не согласована
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что петербургский клуб договорился об аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана из "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"