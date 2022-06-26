Ранее Ларссон сообщил, что с радостью воспринял решение ФИФА разрешить легионерам российских клубов приостанавливать контракты до лета 2023 года.
"Говорить такое - неправильно с его стороны. Это можно спокойно решать внутри клуба, не придавать огласке. Те, кто поумнее - промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все", - приводит слова Мостового "СЭ".
Напомним, Ларссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт со "Спартаком". Вторую часть минувшего сезона Ларссон провел в шведском АИКе на правах аренды. В составе шведского клуба 25-летний форвард провел 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Контракт 24-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ларссона в 8 млн евро. За красно-белых Ларссон сыграл 83 матчах.
"Те, кто поумнее - промолчат". Мостовой осудил Ларссона за слова о нежелании возвращаться в "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о решении ФИФА в отношении легионеров РПЛ.
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