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Агент Кассьерры сообщил, что колумбиец согласовал контракт с "Зенитом"

Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра в ближайшее время пополнит состав "Зенита".
Фото: РПЛ
"Матео Кассьерра согласовал контракт с "Зенитом", - приводит слова агента Чемпионат.

Напомним, ранее была информация, что переговоры между "Зенитом" и "Сочи" о переходе Кассьерры близки к завершению. Сообщалось, что питерцам осталось только договориться со стороной игрока. СМИ писали, что контракт колумбийца с сине-бело-голубыми будет рассчитан на 3 года.

Кассьерра пополнил состав "Сочи" летом 2021 года и стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги – 25-летний колумбиец записал на свой счет 14 голов в 22 матчах.


Кассьерра Сочи Зенит Российские трансферы
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