"Очень жаль", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня об уходе с поста президента лиги объявил Ашот Хачатурянц. Вместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.
"Очень жаль". Федун высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"