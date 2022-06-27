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"Очень жаль". Федун высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень жаль", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня об уходе с поста президента лиги объявил Ашот Хачатурянц. Вместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.


Федун Хачатурянц РПЛ
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