"Как мне Луис Адриано и Фернандо? В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в "Спартаке". Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке — прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо", - цитирует Кудряшова "СЭ".
Напомним, Луис Адриано и Фернандо перебрались в "Антальяспор" в зимнее трансферное окно. В активе форварда после перехода 15 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету Фернандо четыре забитых мяча и четыре ассиста в 17 встречах. Ранее бразильцы выступали в РПЛ за "Спартак", который покинули летом 2019-го. В составе красно-белых они оба становились чемпионами России и победителями Суперкубка страны.
Кудряшов: не понимаю, почему Адриано и Фернандо не оставили в "Спартаке". Они в порядке!
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов высказался об одноклубниках и экс-игроках "Спартака" Луисе Адриано и Фернандо.
Фото: ФК "Антальяспор"