"Единственное, что осталось, это подписать контракт с клубом. Все устроено так, что Матео станет игроком "Зенита", - цитирует агента Sport24.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за Кассьерру около 4 млн евро плюс различные бонусы.
Матео Кассьерра выступает за сочинцев с августа прошлого года. Ранее он играл за "Беленсеш", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг". В завершившемся сезоне колумбиец провел 22 матча в РПЛ, отметившись 14-ю голами и шестью результативными передачами. Он занял второе место в гонке бомбардиров лиги, уступив только Гамиду Агаларову из "Уфы".
Агент Кассьерры: все устроено так, что Матео станет игроком "Зенита". Осталось подписать контракт
Агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда "Сочи" Матео Кассьеры
Фото: РПЛ