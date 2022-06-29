Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который является домашним для одного из участников предстоящего поединка – "Зенита". В СМИ сообщалось, что москвичи могут бойкотировать поединок, но "Спартак" принял решение не отказываться от участия в этой игре.
"Просто напомню, что за последние три года мы дважды играли матч за Суперкубок в Москве, и как раз с московской командой - "Локомотивом". И относились к этому спокойно.
С удовольствием поехал играть в Москву сейчас. На стадион "Спартака"? Так это, наоборот, еще больше мотивирует, когда ты едешь на домашний стадион соперника. Обыграть их там - двойное удовольствие", - цитирует Кержакова Sport24.
Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
"Я бы съездил в Москву. Обыграть "Спартак" там - двойное удовольствие". Кержаков - о Суперкубке
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о выборе "Газпром Арены" в качестве места проведения матча за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"