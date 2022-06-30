Химчане готовы арендовать Урунова, если москвичи не захотят расставаться с Остоном. Если полузащитник и "Спартак" расторгнут контракт, то подмосковный клуб подпишет игрока свободным агентом.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка России досрочно расторгнет контракт с узбекским футболистом. Трудовое соглашение рассчитано до 2025 года.
Урунов перешёл в "Спартак" в 2020 году. Москвичи купили игрока у "Уфы" за 1 миллион евро, но зимой вернулся в столицу Башкортостана на правах аренды. В соглашении было прописано право выкупа, но после окончания сезона Остон вернулся в московскую команду.
Урунов провёл за "Спартак" 8 матчей и отличился одним забитым мячом.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Урунов перейдёт в "Химки"
"Химки" проявляют активный интерес к полузащитнику "Спартака" Остону Урунову.
Фото: "Чемпионат"