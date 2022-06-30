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Глушенков: я рад, что ушёл из "Спартака"

Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Глушенков признался, что давно хотел покинуть "красно-белых".
Фото: "Крылья Советов"
"Мой уход из "Спартака"? Я рад, что ушел. Я давно этого хотел. Мне в "Крыльях Советов" все нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход", — заявил Глушенков.

Напомним, 25 июня Глушенков подписал трёхлетний контракт с командой Осинькина. До этого Максим выступал за "Крыльев" на правах аренды.

В сезоне-2021/2022 Глушенков провёл за самарский коллектив 28 матчей. Отличился в них семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Крылья Советов" завершили сезон на 8 месте, набрав 41 очко.

"Спартак" закончил чемпионат на 10-м месте с 38 очками. Но при этом "красно-белые" взяли Кубок России, обыграв в финале московское "Динамо" со счётом 2:1. Голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Спартак Крылья Советов Глушенков
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