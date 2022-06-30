"Конечно, нельзя так говорить про клуб, который дал тебе дорогу в профессиональный футбол. Обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как заявил Глушенков. Трудно сказать, почему Максим решил так заявить. Время расставит всё на свои места", — сказал Дасаев.
Ранее полузащитник "Крыльев Советов" заявил, что счастлив покинуть "Спартак".
В сезоне-2021/2022 Глушенков выступал за самарский коллектив на правах аренды. Провёл за клуб Осинькина 29 матчей и отметился семью голами и двумя передачами.
"Крылья Советов" по итогам сезона заработали 41 очко и заняли 8 место в турнирной таблице.
"Спартак" заработал 38 очков и остался на 10-м месте. При этом "красно-белые" завоевали Кубок России, в финале обыграв московское "Динамо" со счётом 2:1.
Источник: "Чемпионат"
Дасаев: обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как Глушенков
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев прокомментировал слова Максима Глушенкова об уходе из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"