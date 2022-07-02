Ранее сегодня пресс-служба "Сочи" объявила о продлении контракта с футболистом.
"Я продлил контракт с "Сочи" сроком на один год", - сказал Жоаозиньо.
Полузащитник Жоаозиньо выступает за "Сочи" с 2020 года. Его предыдущий контракт с сочинцами был рассчитан до конца сезона-2021/22. В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что Жоаозиньо имеет российское гражданство.
"Сочи" в сезоне-2021/22 финишировал на 2-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Источник: Чемпионат
Стал известен срок нового контракта Жоаозиньо с "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо рассказал, на какой срок он продлил контракт с сочинским клубом.
Фото: ФК "Сочи"