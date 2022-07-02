Стал известен срок нового контракта Жоаозиньо с "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо рассказал, на какой срок он продлил контракт с сочинским клубом.

Фото: ФК "Сочи"





"Я продлил контракт с "Сочи" сроком на один год", - сказал Жоаозиньо.



Полузащитник Жоаозиньо выступает за "Сочи" с 2020 года. Его предыдущий контракт с сочинцами был рассчитан до конца сезона-2021/22. В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что Жоаозиньо имеет российское гражданство.



"Сочи" в сезоне-2021/22 финишировал на 2-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).



Источник: Ранее сегодня пресс-служба "Сочи" объявила о продлении контракта с футболистом."Я продлил контракт с "Сочи" сроком на один год", - сказал Жоаозиньо.Полузащитник Жоаозиньо выступает за "Сочи" с 2020 года. Его предыдущий контракт с сочинцами был рассчитан до конца сезона-2021/22. В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что Жоаозиньо имеет российское гражданство."Сочи" в сезоне-2021/22 финишировал на 2-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).Источник: Чемпионат