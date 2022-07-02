"До чего Слуцкий довел "Рубин"? В Голландии "архивнулся", в Англии "архивнулся", а сейчас "Рубин" убил, уничтожил.
Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было "Рубин" отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это", - приводит слова Канчельскиса РБ Спорт.
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. По итогам сезона-2021/22 казанский клуб финишировал на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу. В стартовом туре нового сезона подэлитного дивизиона российского футбола "Рубин" сыграет с "Родиной".
Ранее Слуцкий возглавлял голландский "Витесс", английский "Халл Сити", а также был главным тренером ЦСКА, "Крыльев Советов", ФК "Москва" и сборной России.
Яровинский: Слуцкий проводил встречи с потенциальными новичками "Рубина" – есть мнение, что не царское это дело
Канчельскис: Слуцкий - теоретик. Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал тренерскую деятельность наставника "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"