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В "Зените" рассказали, почему решили играть с "Црвеной Звездой" в Сочи

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, почему для проведения товарищеского матча с "Црвеной Звездой" был выбран стадион "Фишт" в Сочи.
Фото: РИА Новости
Матч "Зенит" - "Црвена Звезда" пройдет завтра, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

"Почему матч пройдет не в Санкт-Петербурге? На "Газпром Арене" 2 июля пройдет концерт, демонтаж концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи.

Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим", - цитирует Медведева Sport24.

Для "Зенита" игра с "Црвеной Звездой" станет последней перед матчем за Суперкубок России. Ранее петербургский клуб стал победителем предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В трех матчах турнира сине-бело-голубые набрали 7 очков - подопечные Сергея Семака в серии послематчевых пенальти обыграли "Пари НН" и "Сочи", а также в основное время победили ЦСКА (3:0).

За Суперкубок "Зенит" поборется со "Спартаком". Эта игра пройдет 9 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, начало матча - 19:00 мск.


Зенит Црвена Звезда Медведев
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