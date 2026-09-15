Тренер "Крыльев Советов" оценил текущую форму "Локомотива"

"Железнодорожники" точно не на своем месте. Команда "болела", но сейчас выздоравливает. У них очень быстрая группа атаки. С этим надо бороться, противостоять. Рассчитываем показать свои козыри, забить и взять очки", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".
Завтра, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча пройдет на "РЖД Арене".
На данный момент "железнодорожники" занимают 13-е место в турнирной таблице, "Крылья Советов" - 10-е.