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Тренер "Крыльев Советов" оценил текущую форму "Локомотива"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался о текущей форме "Локомотива" перед предстоящим матчем РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Российский специалист сообщил, что красно-зеленые начинают возвращать свою форму.

"Железнодорожники" точно не на своем месте. Команда "болела", но сейчас выздоравливает. У них очень быстрая группа атаки. С этим надо бороться, противостоять. Рассчитываем показать свои козыри, забить и взять очки", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".

Завтра, 16 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча пройдет на "РЖД Арене".

На данный момент "железнодорожники" занимают 13-е место в турнирной таблице, "Крылья Советов" - 10-е.

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