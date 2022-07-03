По информации источника, красно-белые рассматривают вариант продажи Тиля в ПСВ. Сообщается, что сумма трансфера может составить чуть менее 5 млн евро.
Прошедший сезон Тиль провел на правах аренды в "Фейеноорде", за который провел 49 матчей в разных турнирах, забил 21 гол и выполнил 5 результативных передач. По завершении срока действия арендного соглашения футболист не прибыл в расположение "Спартака".
Контракт Гуса Тиля со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 7,5 млн евро.
Источник: Матч ТВ
Тиль может продолжить карьеру в ПСВ. Футболист не прибыл в "Спартак" после аренды в "Фейеноорде"
Стало известно, сколько "Спартак" может получить с продажи Тиля в ПСВ
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль может остаться в Нидерландах.
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