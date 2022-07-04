- Я точно знаю, что он есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, и он есть в шорт-листе, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию. Рино приезжал в Москву, он очень хорошо знает чемпионат России и хорошо знает Диму. Он "Локомотив" несколько раз смотрел, - рассказал Гурцкая в интервью ютуб-каналу "Вышли!".
44-летний итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который во время карьеры действующего игрока выступал на позиции опорного полузащитника, в июне 2022 года возглавил испанскую "Валенсию". 25-летний опорный полузащитник сборной России Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив", воспитанником которого является. Трансферная стоимость Баринова по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро. Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Баринову со стороны московского "Динамо".
Гурцкая: точно знаю, что Баринов есть в шорт-листе у Гаттузо в "Валенсии"
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об известности в зарубежных топ-чемпионатах опорного полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ