"Трудно сказать, как он в "Зените" себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое. Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол — командная игра", - цитирует Ещенко "СЭ".
Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". Ранее он покинул клуб после окончания контракта. Сторона футболиста заявила, что не получила от руководства красно-белых предложения с новым соглашением. После ухода из "Спартака" Бакаев в статусе свободного агента подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". Полузащитник дебютировал за новую команду на Кубке PARI Премьер, где отметился дебютным голом за сине-бело-голубых, забив в ворота "Сочи".
В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Ещенко - о Бакаеве: помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол - командная игра
Заместитель технического директора академии "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о том, чего не хватает Зелимхану Бакаеву.
Фото: РПЛ