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Оздоев признался, что прошлым летом "Зенит" не отпустил его в один из московских клубов

Бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев признался, что в прошлом году мог оказаться в московском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Оздоев по окончании сезона покинул петербургский клуб.

"Однажды я уже хотел уйти - прошлым летом. Была даже договоренность с московским клубом. Но в руководстве "Зенита" сказали, что меня не отпустят. Александр Иванович (Медведев) хотел, чтобы я остался", - сказал Оздоев.

Полузащитник Магомед Оздоев выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи. Большую часть первой половины сезона Магомед пропустил из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 2,5 млн евро.

Источник: Sport24


Оздоев Зенит
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