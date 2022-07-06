"Правда, что "Зенит" предложил за Маркао 15 миллионов? Это домыслы итальянских журналистов", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Зенит" ведет переговоры с "Галатасараем", в ходе которых предложил за Маркао 15 млн евро. Отмечалось, что игроком также интересуется "Севилья", но испанский клуб пока готов заплатить только около 12 млн евро. До этого сообщалось, что в услугах Маркао заинтересован и ЦСКА.
Маркао выступает за "Галатасарай" с 2019 года. В завершившемся сезоне защитник провел 38 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 млн евро. Контракт бразильца с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года.
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Маркао из "Галатасарая"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что петербуржцы сделали предложение "Галатасараю" по Маркао.
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