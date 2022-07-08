"Марко наслаждается летом впервые за 15 лет. Касательно других вещей или слухов по поводу "Динамо" или ЦСКА, я не знаю. Не могу это обсуждать. Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию", - цитирует агента Sport24.
Николич работал главным тренером "Локомотива" с мая 2020-го по октябрь 2021 года. В это межсезонье в СМИ стали появляться слухи, что сербский специалист может вновь возглавить клуб Российской Премьер-лиги – в качестве возможного места продолжения карьеры наставника называли "Динамо" и ЦСКА.
Агент – о вероятности продолжения карьеры Николича в России: сейчас не лучшая ситуация для возвращения
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы экс-наставника "Локомотива" Марко Николича, поделился мнением о вероятности возвращения тренера в Россию.
Фото: РПЛ