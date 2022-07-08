"У меня есть ощущение, что Федотов не очень красиво ушел из "Сочи", по мнению руководства клуба… Руководитель спрашивал, сколько надо денег, вот столько я тебе буду платить… Есть ощущение, что сочинцы воспринимали как согласие о том, что он останется… У меня есть подозрение, что в "Сочи" на него обиделись", - заявил Генич в интервью ютуб-каналу "Вышли".
Федотов работал главным тренером "Сочи" с января 2020 года по лето 2022-го. Под руководством специалиста южане в минувшем сезоне завоевали первые в своей истории серебряные медали Российской Премьер-лиги. В матче заключительного тура национального первенства сочинцы обыграли "Динамо", которое также претендовало на вторую строчку соревнования.
В середине июня о подписании контракта с Федотовым объявил ЦСКА.
Генич – о "Сочи": есть ощущение, что там обиделись на Федотова
Телекомментатор Константин Генич поделился мнением об уходе Владимира Федотова с поста наставника "Сочи" на аналогичную должность в ЦСКА.
Фото: соцсети Константина Генича