"Сегодня, мы слышали кричалки против Fan ID. Значит надо отменять. Вопрос: для чего это? Я пока не понимаю", - сказал Титов.
Напомним, для посещения матчей сезона-2022/2023 обязательно нужно оформить Fan ID с помощью Госуслуг. Пройти такую процедуру можно в 11 городах базирования клубов РПЛ.
После введения паспорта болельщика в Премьер-Лиге фанаты 15 клубов из 16 объявили о бойкоте матчей. Без реакции остался "Ахмат".
Источник: "Чемпионат"
Титов: Fan ID нужно отменять
Экс-нападающий московского "Спартака" Егор Титов поделился мнением о Fan ID.
Фото: РИА Новости