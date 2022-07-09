"Я никогда не критикую действия руководства "Спартака". Хвалить их пока не за что, а ругать и без меня очередь выстроится… Дело не в возрасте тренера, а в его квалификации, понимании, в какую команду он пришёл, с какими задачами и на что он подписался", - цитирует Ярцева "Чемпионат".
Напомним, летом "Спартак" объявил о назначении главным тренером команды 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Он сменил на этом посту итальянского специалиста Паоло Ваноли, который работал наставником столичного коллектива с декабря 2021 года. Первую часть минувшего сезона столичный коллектив провел под руководством португальца Руя Витории.
Ярцев – о руководстве "Спартака": хвалить их не за что, а ругать очередь выстроится
Экс-главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев высказался о действиях руководства московской команды.
Фото: ФК "Спартак"