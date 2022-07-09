"Николай доволен переходом в "Ростов", потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу "Ростов", - цитирует агента "Чемпионат".
Сегодня "Ростов" объявил о полноценном переходе Комличенко – предыдущий сезон 27-летний нападающий провел в составе южан на правах аренды. Футболист принял участие в 28-ми матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи.
Агент рассказал, почему Комличенко решил уйти из "Динамо" в "Ростов"
Агент форварда Николая Комличенко Александр Клюев рассказал о причинах решения игрока перейти в "Ростов" из "Динамо".
Фото: РПЛ