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Агент рассказал, почему Комличенко решил уйти из "Динамо" в "Ростов"

Агент форварда Николая Комличенко Александр Клюев рассказал о причинах решения игрока перейти в "Ростов" из "Динамо".
Фото: РПЛ
"Николай доволен переходом в "Ростов", потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу "Ростов", - цитирует агента "Чемпионат".

Сегодня "Ростов" объявил о полноценном переходе Комличенко – предыдущий сезон 27-летний нападающий провел в составе южан на правах аренды. Футболист принял участие в 28-ми матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи.


Комличенко Ростов Динамо
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