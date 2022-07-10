"Баринов — наш ключевой игрок, лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде", — цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Баринов может сменить клуб этим летом – вариант с подписанием игрока якобы рассматривают "Динамо" и "Зенит".
Позднее сообщалось, что руководство "железнодорожников" намерено сохранить Баринова.
Цорн ответил на вопрос, рассмотрит ли "Локомотив" предложения по продаже Баринова
Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн оценил вероятность ухода из клуба полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ