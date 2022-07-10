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Цорн ответил на вопрос, рассмотрит ли "Локомотив" предложения по продаже Баринова

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн оценил вероятность ухода из клуба полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ
"Баринов — наш ключевой игрок, лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде", — цитирует функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Баринов может сменить клуб этим летом – вариант с подписанием игрока якобы рассматривают "Динамо" и "Зенит".

Позднее сообщалось, что руководство "железнодорожников" намерено сохранить Баринова.


Цорн Локомотив
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