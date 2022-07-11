"Локомотив" интересовался Бюльтером? Это неправда!" - приводит слова агента Sport24.
Ранее о предложении "Локомотива" по Бюльтеру сообщил РБ Спорт. По словам источника, "железнодорожники" рассматривали немецкого нападающего в качестве возможной замены для Яна Кухту, который ранее покинул клуб.
Мариус Бюльтер выступает на позиции оттянутого форварда. В марте этого года ему исполнилось 29 лет. В прошедшем сезоне нападающий провел 32 матча во второй Бундеслиге, в которых забил десять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бюльтера в 2 млн евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.
Агент Бюльтера отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"
Агент Михаэль Стукманн, представляющий интересы форварда "Шальке" Мариуса Бюльтера, прокомментировал слухи о том, что "Локомотив" делал предложение по его клиенту.
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