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Орлов - об Ионове: весь свой талант прогулял

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нереализованном потенциале полузащитника Алексея Ионова.
Фото: РПЛ
Ионов - воспитанник "Зенита". За петербургский клуб россиянин выступал до 2012 года. С 2020 года Ионов защищает цвета "Краснодара".

"У Ионова была потрясающая скорость, но он весь свой талант прогулял. Помните, его уволили из "Зенита" из-за того, что две тренировки пропустил без уважительных на то оснований. Лучано Спаллетти просто обалдел от такого отношения: "Я его постоянно в основу ставлю, а он не является на занятия", - цитирует Орлова "Спорт уик-энд".

В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Ионова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.

Также Алексей защищал цвета "Динамо", "Ростова", "Кубани", ЦСКА и "Анжи". В составе сборной России Ионов дебютировал в 2011 году и провел за национальную команду 39 матчей, на его счету 4 забитых мяча.


Орлов Ионов Краснодар
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