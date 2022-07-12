За первую неделю было выпущено 1 200 экземпляров Fan ID.
"Хочу всех пригласить оформлять карты болельщика заранее – в этом МФЦ самая заинтересованная сторона. Если вы придёте в последние дни, нам будет очень тяжело всё сделать. Неделя прошла, мы оформили порядка 1200 карт болельщика", - сказал Уполномоченный МФЦ Самарской области Павел Синёв.
В сезоне-2022/2023 "Крылья Советов" проведут первый домашний матч на "Солидарность Арене" 31 июля против "Торпедо". Начнётся чемпионат для самарцев игрой против "Оренбурга" на чужом поле.
По итогам прошлого сезона клуб из Самары набрал 41 очко и занял восьмую строчку в турнирной таблице.
Источник: "Metaratings"
1200 человек оформили карты болельщиков в Самарской области
Поклонники футбола из Самары начали оформлять карты болельщиков.
Фото: РИА Новости